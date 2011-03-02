У «молодіжці» Тимошенко запевняють, що ніякого розколу немає

У партії «Батьківщина» спростовують заяви про розкол у своєму молодіжному крилі та перехід осередків «Батьківщини молодої» до іншої політичної сили.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», про це заявив член фракції «БЮТ-Батьківщина», лідер «Батьківщини молодої» Євгеній СУСЛОВ.

Є.СУСЛОВ назвав свідомою піар-провокацією, яка спрямована завдати удару по іміджу організації, заяви про перехід до партії «Україна майбутнього» деяких осередків молодіжного крила «Батьківщини».

«Це свідома провокація. Ця інформація не відповідає дійсності, оскільки обласні організації «Батьківщини молодої» залишаються монолітними», - заявив народний депутат.

Водночас, за його словами, за деякою інформацією, керівники низки обласних організацій «Батьківщини молодої» дійсно переходять до інших структур за гроші. Є.СУСЛОВ додав, що керівник іванофранківської організації попереджав його про те, що відходить від справ.

Голова «Батьківщини молодої» повідомив, що найближчим часом відбудуться позачергові збори обласного осередку та перевибори голови, «але цей факт у жодному разі не вплине на якісний склад організації». «Ми нікого не тримаємо, і якщо людина вирішує більше не працювати на громадських засадах, відстоюючи ідею захисту прав молоді, і якщо молодіжну політику України вони хочуть будувати за кошти провладних олігархів, то нехай їм Бог допомагає. Побачимо, яку Україну майбутнього вони побудують», - сказав народний депутат.

Він також зазначив, що неодноразово намагався поговорити з головою партії «Україна майбутнього» Святославом ОЛІЙНИКОМ з даного приводу, але той уникає цієї розмови.

Як повідомлялося, сьогодні, 2 березня, партія «Україна майбутнього», яку очолює колишній депутат від БЮТ С.ОЛІЙНИК, повідомила про перехід до її лав іванофранківського обласного осередку «Батьківщини молодої». До цього були повідомлення про перехід членів обласних организацій у Тернополі, Черкасах, Сумах, Львові, Чернівцях, Рівному, Житомирі, Харкові, Донецьку, Дніпропетровську.