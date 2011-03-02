ПР: нічого не загрожує ні Тарасюку, ні його Комітету

У фракції Партії регіонів запевняють, що не збираються поки що переобирати голову Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції, і ним залишиться Борис ТАРАСЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Комітету ВР з питань євроінтеграції заявив народний депутат від Партії регіонів Володимир ВЕЧЕРКО, відповідаючи на репліку народного депутата з фракції "БЮТ-Батьківщина» Івана КИРИЛЕНКА, що в ЗМІ з’явилася інформація про намір звільнити з посади голови комітету Б.ТАРАСЮКА через його лист до австрійської влади. (УНІАН: Б.ТАРАСЮК звернувся з листом до влади Австрії посприяти в отриманні Михайлом ПОЖИВАНОВИМ політичного притулку).

В.ВЕЧЕРКО зазначив, що відповідна інформація не відповідає дійсності. «У нас є діючий голова комітету і його прізвище ТАРАСЮК Борис Іванович… Борис Іванович може спокійно керувати», - сказав він.

При цьому депутат-регіонал наголосив, що якщо якісь рішення і будуть ухвалюватися, то вони будуть поміркованими. Він також запевнив, що фракція Партії регіонів не піде на те, аби об’єднати Комітет з євроінтеграції та Комітет ВР із закордонних справ, як про це нині дехто говорить.

У свою чергу голова Комітету ВР з питань євроінтеграції Б.ТАРАСЮК зазначив, що об’єднання двох комітетів в один було б великою помилкою. «Це питання, звичайно, можна вирішити в сесійній залі, але я думаю, що це була б помилка, і дуже негативний сигнал для Європейського Союзу. І, врешті-решт, це був би підрив тої лінії, яка є офіційною лінією Президента», - додав він.