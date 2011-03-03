Пенсійну реформу, яку розхвалював Тігіпко, провалили два комітети ВР

Комітет Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів сьогодні на своєму засіданні прийняв рішення більшістю голосів відхилити урядовий законопроект №7455 щодо реформування пенсійного забезпечення, який було рекомендовано ухвалити парламенту за підсумками відповідних парламентських слухань та про переваги якого розповідав віце-прем`єр Сергій Тігіпко.

Про це повідомив член фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Павловський, пише офіційний сайт Батьківщини.

«Це вже другий комітет ВР, який відхиляє законопроект Тігіпка про пенсійну реформу та направляє його назад на доопрацювання», - сказав Павловський, нагадавши, що таке ж рішення ухвалив комітет соціальної політики і праці.

Водночас, за словами Андрія Павловського, комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів більшістю голосів сьогодні підтримав опозиційний законопроект про недопущення погіршення пенсійного забезпечення в Україні, авторами якого є Андрій Павловський та Олександр Сочка. Даний законопроект передбачає заборону на підвищення пенсійного віку та інші положення щодо соціального захисту пенсіонерів.