За нинішніх умов не можна скасовувати мораторій на продаж землі
Аргументи Юрія Костенка
Народний депутат, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що за нинішніх умов не можна скасовувати мораторій на продаж землі.
«Земля сільськогосподарського призначення має продаватися, але не за нинішніх умов», - заявив Ю.КОСТЕНКО, коментуючи сьогоднішню відмову Верховної Ради подовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.
На думку політика, «скасування мораторію на продаж землі без повномасштабної земельної реформи - це злочин проти України».
«Владі доцільно відкласти вільний продаж землі на 3-5 років, щоб провести повноцінну земельну реформу, яка уже 20 років блокується - спочатку комуністами, а тепер - олігархами», - вважає Ю.КОСТЕНКО. За його словами, «земельна реформа має сприяти не фінансовим спекуляціям, а створенню повноцінного українського АПК». На думку політика, «в пакет заходів із проведення земельної реформи мають бути включені, як мінімум, 6-8 законів - щодо орендних відносин, запровадження європейської практики дотацій сільгоспвиробнику та ефективного землекористування та охорони земель». За його словами, «саме такі кроки дозволять в Україні за прикладом країн ЄС створити на селі міцний середній клас, який складатиметься з мільйонів власників землі - українських фермерів». Політик вважає небезпечним приклад країн Латинської Америки, в першу чергу, Аргентини, де власниками переважної частини сільськогосподарської землі стали великі іноземні латифундії.
Як вважає Ю.КОСТЕНКО, «якщо в Україні буде знято земельний мораторій з 2012 року, то за умов сьогоднішніх політичної та економічної кризи 70-80% українських земель скупить за безцінь великий капітал, бо пересічні українці як мінімум ще 3-5 років не матимуть доступу до банківських кредитів». На думку політика, «такий ступінь «земельної» монополізації відкине Україну у минуле». За його словами. «Європа страждала цією хворобою у ХVII - на початку XIX століття, коли у Великій Британії більше 50% землі належало 0,5% населення, а у Франції 70% землі володіли 16% великих землевласників».