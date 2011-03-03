Народний депутат, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що за нинішніх умов не можна скасовувати мораторій на продаж землі.

«Земля сільськогосподарського призначення має продаватися, але не за нинішніх умов», - заявив Ю.КОСТЕНКО, коментуючи сьогоднішню відмову Верховної Ради подовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

На думку політика, «скасування мораторію на продаж землі без повномасштабної земельної реформи - це злочин проти України».

«Владі доцільно відкласти вільний продаж землі на 3-5 років, щоб провести повноцінну земельну реформу, яка уже 20 років блокується - спочатку комуністами, а тепер - олігархами», - вважає Ю.КОСТЕНКО. За його словами, «земельна реформа має сприяти не фінансовим спекуляціям, а створенню повноцінного українського АПК». На думку політика, «в пакет заходів із проведення земельної реформи мають бути включені, як мінімум, 6-8 законів - щодо орендних відносин, запровадження європейської практики дотацій сільгоспвиробнику та ефективного землекористування та охорони земель». За його словами, «саме такі кроки дозволять в Україні за прикладом країн ЄС створити на селі міцний середній клас, який складатиметься з мільйонів власників землі - українських фермерів». Політик вважає небезпечним приклад країн Латинської Америки, в першу чергу, Аргентини, де власниками переважної частини сільськогосподарської землі стали великі іноземні латифундії.

Як вважає Ю.КОСТЕНКО, «якщо в Україні буде знято земельний мораторій з 2012 року, то за умов сьогоднішніх політичної та економічної кризи 70-80% українських земель скупить за безцінь великий капітал, бо пересічні українці як мінімум ще 3-5 років не матимуть доступу до банківських кредитів». На думку політика, «такий ступінь «земельної» монополізації відкине Україну у минуле». За його словами. «Європа страждала цією хворобою у ХVII - на початку XIX століття, коли у Великій Британії більше 50% землі належало 0,5% населення, а у Франції 70% землі володіли 16% великих землевласників».