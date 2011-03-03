Журналіста, який цікавився податковим Майданом, випустили з СІЗО

Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу журналіста Ігоря ГАРКАВЕНКА на продовження терміну утримання під вартою за звинуваченням у пошкодженні гранітної плитки під час акцій підприємців проти Податкового кодексу на Майдані Незалежності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВГО "Коаліція учасників помаранчевої революції".

Як зазначили у прес-службі ВГО “КУПР”, “І.ГАРКАВЕНКО, який приходив на Майдан у листопаді 2010 року в якості журналіста з метою написання репортажу, близько двох місяців знаходився під вартою за безглуздим звинуваченням у нібито пошкодженні гранітної плитки, хоча під час встановлення наметів його у містечку не було взагалі”.

“Районний суд подовжив йому термін утримання під вартою ще на 2 місяці. Апеляційний суд скасував протизаконне і неправосудне рішення”, - повідомили у прес-службі ВГО “КУПР”.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА під час моніторингу стану додержання прав людини у Київському слідчому ізоляторі на особистому прийомі зустрілася з 36-річним І.ГАРКАВЕНКОМ – учасником податкового Майдану. Відкритим провадженням омбудсмана встановлено, що 23 грудня 2010 року І.ГАРКАВЕНКО був затриманий ГУ МВС України в Києві. Цього ж дня йому було пред’явлено обвинувачення за частиною 2 статті 28, частиною першою статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження майна. Наступного дня Голосіївським районним судом Києва І.ГАРКАВЕНКУ обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За поясненням самого затриманого, він ніякого відношення до пошкодження гранітного покриття на Майдані Незалежності не має, оскільки прибув з Харкова до Києва лише 25 листопада 2010 року – після встановлення наметового містечка.

1 березня І.ГАРКАВЕНКО на знак протесту оголосив у слідчому ізоляторі безстрокове голодування.