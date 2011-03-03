Турчинов пояснив регіоналам, коли сіють гречку

Влада, намагаючись пояснити свою нездатність керувати країною, вкотре вдалася до звинувачень на адресу Юлії Тимошенко.

Про це заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, повідомляє офіційний сайт Батьківщини.

«Під час прийняття рішення у Верховній Раді щодо ввезення до України кормової китайської гречки, представники правлячої більшості не змогли придумати нічого кращого, щоб пояснити свою бездарність і нездатність керувати країною, як звинуватити Тимошенко, що вона замало посіяла гречки», - сказав він.

«Але у ПР, мабуть, не знають, що гречку саджають не раніше травня», - зазначив Турчинов.

«А відповідно, коли потрібно було її (гречку) саджати у минулому році, Янукович і Азаров розповідали країні про свої неймовірні досягнення на високих посадах. Тому, нинішні заяви горе-керівників можна пояснити лише тим, що на їх думку Тимошенко повинна була насіяти стільки гречки, щоб їм її вистачило хоча б років на п‘ять», - резюмував Олександр Турчинов.