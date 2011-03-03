Нардепи намагаються домовитися, кого треба перевіряти на корупцію

Верховна Рада під час розгляду в другому читанні проекту закону «Про засади запобігання і протидії корупції» розглянула лише 80 поправок із 432, поданих до документа.

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалено 3 статті, а стаття перша щодо визначення термінів відправлена на третє читання.

Стаття 2 стосується законодавства у сфері запобігання і протидії корупції. Стаття 3 визначає основні принципи запобігання і протидії корупції. Стаття 4 визначає суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Нею визначається, що такими суб’єктами є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема Президент України, голова ВР та його заступники, члени Кабінету міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, голова СБУ, генпрокурор, голова НБУ, голова Рахункової палати, народні депутати та депутати місцевих рад.