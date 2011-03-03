У Сумах кидали яйця у фото людини, схожої на Януковича

У Сумах відбулося продовження молодіжної акції, присвяченої річниці перебування Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді президента, яка 25 лютого була зірвана невідомими особами і депутатами Сумської міської ради від Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Сумського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Молодий Народний Рух», на центральній площі Сум фотографію людини, "схожої на В.ЯНУКОВИЧА" у повний зріст, закидали курячими яйцями.

Портрет, наклеєний на дерев`яний щит, був встановлений у снігу на площі Незалежності.

Кожен сумчанин, який вважав, що президент не виконав свої передвиборні обіцянки, міг кинути в портрет курячим яйцем.

«Сумчанам пропонувалося висловити своє ставлення і підвести підсумки діяльності цієї людини. Оцінили (діяльність президента – УНІАН) на «одиницю». Громадяни або протирали серветкою фото людини, схожої на президента, або кидали у нього яйце, якщо негативно оцінювали його роботу. Охочих витерти так і не виявилось. Натомість перехожі одностайно висловлювали своє невдоволення нинішньою владою влучним киданням яєць», - сказав голова Сумської обласної організації Конгресу українських націоналістів Олександр БОЙКО.

Як і 25 лютого, активісти молодіжних організацій очікували провокацій.

На площі зібралося близько ста сумчан, які спостерігали за подіями. У натовпі були помічені кілька хлопців, які кидали яйця в людей. Один із них розтоптав коробку з яйцями, заготовленими активістами.

Цікаво, що на площі Незалежності практично не було міліції. Але 20 міліціонерів перебували в холі будівлі Сумської міськради.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого «Молодий Народний Рух» разом з іншими патріотичними громадськими організаціями провів у Сумах акцію «Парад невиконаних обіцянок», приурочену до річниці президентства В.ЯНУКОВИЧА.

Тоді також планувалася провести “народне оцінювання” діяльності влади киданням яєць у фотопортрет. Однак група невідомих осіб і депутатів Сумської міськради від Партії регіонів у сквері ім. Шевченка влаштувала кілька сутичок з учасниками акції протесту. При цьому прихильники В.ЯНУКОВИЧА під крики: «Це наш президент!» розірвали фотографію президента на кілька частин і винесли її у невідомому напрямку.