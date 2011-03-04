Соломатін уявляє, що пам'ятник Сталіну має стояти біля Українського Дому

Член Центрального комітету КПУ Юрій СОЛОМАТІН пропонує встановити пам`ятник Сталіну на Європейській площі у Києві.

Про це пише газета «Сегодня».

Ю.СОЛОМАТІН стверджує, що установка пам`ятника Сталіну на Європейській площі – ініціатива не КПУ чи іншої політичної сили, а «радянського народу», тобто людей, які виступають за відновлення Радянського Союзу.

За словами члена ЦК КПУ, комуністи мають намір найближчим часом звернутися до столичної громадськості з цією пропозицією. Громадські слухання з цього питання можуть пройти вже у березні. На них комуністи та інші представники «радянського народу» розглянуть кілька варіантів розміщення пам`ятника, пише газета.

На даний момент обговорюються три варіанти: праворуч від будівлі філармонії, де пам`ятник Сталіну вже стояв за радянських часів, в центрі площі на круглій клумбі на місці світильника, або на сходах Українського Дому.

Ю.СОЛОМАТІН поки не береться прогнозувати термін появи монумента у центрі столиці, однак стверджує, що це станеться раніше, ніж припускає більшість українців. На запитання про те, чи ухвалить таке рішення Київрада, комуніст відповів: «Київрада буде радянською і затвердить наше рішення. Вже дуже скоро у нас можуть сталися свої Туніс і Лівія, і ті, хто розвалив Радянський Союз, понесуть покарання за це».

Раніше представники КПУ вже публічно заявляли про те, що не виключають появи пам`ятника Сталіну у столиці України, але уточнювали, що це може статися і через 5, і через 20 років.

Голова комісії Київради Олександр БРИГІНЕЦЬ раніше заявляв, що комуністи можуть піти альтернативним шляхом і знайти у Києві фізичну особу, яка розмістить пам`ятник Сталіну на своїй власній землі. У такому разі дозвіл властей не потрібен.