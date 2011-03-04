Рівенська облрада закликає не чіпати квоту на українську музику

Рівненська обласна рада прийняла звернення до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з проханням не розглядати у другому читанні законопроект № 6342 «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення», який скасовує обов’язкову 50-відсоткову квоту на трансляцію українських музичних творів в ефірі теле- й радіоканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувала переважна більшість депутатів облради.

У зверненні, зокрема, йдеться, що ухвалення таких законодавчих змін призведе до фактичного витіснення пісень українських виконавців із телевізійного і радіопростору України, адже цей документ «свідомо руйнує умови для нормального розвитику українського шоу-бізнесу, створюючи неприпустимі преференції для іноземного аудіовізуального продукту, який, спираючись на потужну фінансову і матеріальну базу, зможе тепер повністю заволодіти ефірним простором України».

Депутати облради також звертають увагу В.ЛИТВИНА на те, що Європейська конвенція про транскордонне телебачення не забороняє встановлення квот на національний музичний продукт у телеефірі, не кажучи вже про радіоефір.

Довідка УНІАН. Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо приведення у відповідність із вимогами Європейської конвенції про транскордонне телебачення до програмної концепції мовлення) був зареєстрований у Верховній Раді 26 квітня 2010 року за ініціативою народного депутата Олени БОНДАРЕНКО (фракція Партії регіонів).

Верховна Рада 1 лютого 2011 року прийняла цей законопроект за основу і направила його на підготовку до другого читання. Законопроект підтримали 240 із 396 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Проект передбачає скасування обов`язкового надання 50% ефіру музиці українських авторів або виконавців. Зокрема, пропонується вилучити із статей 9 та 28 Закону "Про телебачення і радіомовлення" вимогу про дотримання телерадіоорганізаціями окремих квот на поширення музичних творів українських авторів чи виконавців, а також вимогу до змісту програмних концепцій телерадіоорганізацій щодо частки поширення музичних творів українських авторів чи виконавців у щотижневому обсязі мовлення.