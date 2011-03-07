Активіста "Тризуба" перевели в тубдиспансер на підписку про невиїзд

Заарештованому активісту ВО «Тризуб» Віталію ВИШНЮКУ, який перебував у Запорізькому СІЗО, змінено запобіжний захід із взяття під варту на підписку про невиїзд у зв`язку із закінченням досудового слідства і станом його здоров`я.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії “Наша Україна” з посиланням на прес-секретаря прокуратури Запорізької області Маріанну ПІСКУНОВУ.

В.ВИШНЮКА перевезли у тубдиспансер Запоріжжя.

При цьому представника “Тризуба” Пилипа ТАРАНА продовжують утримувати у Запорізькому СІЗО, незважаючи на тяжкий стан здоров’я, йдеться у повідомленні.

Як стверджує народний депутат, заступник голови політради «Нашої України» Андрій ПАРУБІЙ, після вихідних депутати-«нашоукраїнці» продовжать добиватися звільнення під підписку про невиїзд і надання термінової медичної допомоги П.ТАРАНУ.

Як відомо, 24 лютого А.ПАРУБІЙ зустрівся з керівництвом СІЗО № 10 Запоріжжя. Під час розмови народний депутат висловив вимогу щодо надання документального підтвердження стану здоров’я двох ув’язнених – П.ТАРАНА і В.ВИШНЮКА, оскільки вже близько місяця, з моменту виявлення у «тризубівців» хвороб (В.ВИШНЮК має прогресуючу стадію туберкульозу, а П.ТАРАН потребує негайного хірургічного втручання після ускладнень, викликаних жорстоким побиттям), їхні адвокати не отримали жодного документа, який би засвідчив поставлений діагноз та процес лікування.

За словами А.ПАРУБІЯ, запорізький слідчий пообіцяв наступного дня, 25 лютого, надати усі необхідні документи і замінити хворим запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд, але обіцянка не була виконана.

25 лютого народні депутати від «Нашої України» А.ПАРУБІЙ, Лілія ГРИГОРОВИЧ, Зіновій ШКУТЯК та Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ зустрілися з Омбудсменом Ніною КАРПАЧОВОЮ, яка, як виявилося, мала у своєму розпорядженні дані, що підтверджують поганий стан здоров’я В.ВИШНЮКА і П.ТАРАНА, йдеться у повідомленні. Н.КАРПАЧОВА зв’язалася із запорізьким слідчим та пообіцяла, що найближчим часом зробить усе можливе, щоб права ув’язнених були захищені.

1 березня народні депутати від «Нашої України» А.ПАРУБІЙ, Л.ГРИГОРОВИЧ, З.ШКУТЯК, Віктор МАТЧУК та Володимир КАРПУК прийшли до міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА для того, щоб особисто передати йому депутатське звернення з приводу негайного звільнення з-під варти заарештованих представників ВО «Тризуб», які потребують термінового лікування.

“Оскільки МОГИЛЬОВ утік, аби не зустрічатися з народними депутатами, вдалося зустрітися із заступником міністра – Василем ФАРИННИКОМ. Під час зустрічі “нашоукраїнці” жорстко вказали на порушення представниками міністерства закону про статус народного депутата, згідно з яким народному обранцю гарантується безперешкодний доступ до державних установ, та передали спільне звернення з вимогою звільнити заарештованих членів “Тризубу”, повідомляє прес-служба “Нашої України”.

Довідка УНІАН. Правоохоронні органи за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали 11 членів ВО "Тризуб". Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову. У новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.