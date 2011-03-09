Янукович привітав Шахтар

Президент бажає йти до чемпіонського кубка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав футбольний клуб “Шахтар” (Донецьк) з перемогою у 1/8 Ліги чемпіонів. “Надзвичайно приємно привітати гравців, тренерський штаб та вболівальників футбольного клубу “Шахтар” (Донецьк) із черговою перемогою над титулованою італійською командою “Рома” (Рим) у 1/8 Ліги чемпіонів сезону 2010-2011 років”, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА, текст якого оприлюднено на сайті глави держави. В.ЯНУКОВИЧ побажав “Шахтарю” і “надалі впевнено йти до чемпіонського кубка”.

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