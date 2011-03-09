У Кабміні кажуть, що Каддафі не орендує землю в Україні

11:40, 09 березня 2011
Політика
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Журналісти цікавилися в Присяжнюка

Лідер Лівії Муаммар Каддафі не орендує землю в Україну. Про це журналістам заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк, передає ТСН.

Відповідаючи на уточнююче питання журналістів, чи дійсно в України є землі, які орендує Каддафі, він зазначив: "Ні, немає".

Нагадаємо, що раніше з`явилося повідомлення про те, що у Верховній Раді перевіряють неофіційну інформацію про те, що опальний лівійський лідер Муаммар Каддафі нібито орендує в України землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань аграрної політики, регіонал Григорій Калетнік.

За його словами, зараз доступні лише документи, які свідчать про наміри попереднього уряду виконати прохання Каддафі надати в оренду землі для вирощування сільгоспкультур, зокрема, пшениці. Чи завершилися ці переговори підписанням угоди, стане зрозуміло, коли надійде відповідь на офіційний запит.

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