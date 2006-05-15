Євросоюз має намір заморозити рахунки Лукашенка
10:48, 15 травня 2006Політика
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"Під роздачу" потраплять ще 30 білоруських високопосадовців
Євросоюз має намір заморозити рахунки Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА і ще понад 30 високопоставлених чиновників.
Як пише «Коммерсантъ», таке рішення готувалося в ЄС кілька останніх тижнів. Як очікується, найближчим часом воно буде формально схвалене.
Як повідомлялося, після президентських виборів у Білорусі 19 березня 2006 р. ЄС прийняв рішення про збільшення списку персон «нон-грата» з цієї країни. В ЄС вважають результат, показаний О.ЛУКАШЕНКОМ, несправедливим і навіть запросили опозиційного кандидата Олександра МІЛІНКЕВИЧА на засідання Європейського парламенту.
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