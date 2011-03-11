Вийшла перша частина двотомника "Антологія українського націоналізму"

Сьогодні у Житомирському державному університеті імені Івана Франка презентовано "Антологію українського націоналізму".

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами презентації першого тому збірки "Антологія українського націоналізму" виступили активісти Житомирської облорганізації ВО "Свобода", упорядниками антології стали публіцист Віктор РОГ та голова ВМГО "Молодіжний націоналістичний конгрес" Сергій КУЗАН.

Голова Житомирської облорганізації ВО "Свобода” Сидір КІЗІН під час презентації наголосив, що збірку можна вважати своєрідною хрестоматією українського націоналізму. Він розповів, що до антології увійшли твори земляків житомирян Олега Ольжича та Миколи Сціборського. Також до збірки увійшли твори Миколи Міхновського і Дмитра Донцова.

Презентація пройшла у вигляді спілкування за круглим столом представників студентства, викладачів та членів ВО "Свобода" з упорядником антології В.РОГОМ.

"Маємо велике сподівання, що з допомогою ВО "Свобода" книга знайде своїх прихильників серед українців різного віку, не тільки філологів та істориків, а також пересічних громадян - справжніх патріотів, котрі дбають про відродження нації", - зауважив В.РОГ.

За задумом, пропонована збірка є лише першою частиною двотомника, до другого тому мають увійти матеріали конференцій ОУН і авторські публікації.