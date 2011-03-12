Табачник відновив у підручниках термін «Велика Вітчизняна війна»

З 1 вересня 2011 року буде введено новий підручник історії для 11-го класу.

Про це повідомив міністр освіти та науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК в інтерв`ю газеті «Сегодня».

Він підкреслив, що “з 1 вересня буде новий підручник для 11-го класу, який був написаний різними авторами».

За його словами, підручники з історії, в тому числі й для 5 і 10 класів, «проходили дуже жорстку експертизу в Академії наук і в педагогічних колективах університетів». «На сьогоднішній день, мені здається, що ці підручники достатньо об`єктивні», - додав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр підкреслив, що в підручниках історії «термін «Велика Вітчизняна війна» усюди відновлено». «Про ОУН-УПА теж йдеться, але картина об`єктивна. Був радянський партизанський рух, скільки там брало участь людей, і яких втрат він завдав гітлерівцям. І був націоналістичний партизанський рух, скільки в ньому брало участь людей, і яких він завдав втрат гітлерівцям», - додав Д.ТАБАЧНИК. Водночас він сказав, що про те, «яких втрат завдано радянським військам – про це навряд чи буде в підручнику».

Відповідаючи на запитання про те «Чи актуальна зараз тема спільних підручників з історії з Росією та Польщею?», Д.ТАБАЧНИК сказав: «Підручників поки навряд чи. А ось посібників для вчителів – так». «У Європі досвід колосальний – Німеччина й Франція вже зробили підручник, також Німеччина й Польща», - додав він. При цьому міністр сказав, що, «звичайно, це в основному посібники з історії». Він підкреслив, що необхідно «спробувати створити об`єктивну картину, дати вчителям різні точки зору». «Це дорослі люди з вищою освітою, які не повинні ставитися до сусідів зі злістю й ненавистю. Вони повинні толерантно й з розумінням викладати свій навчальний матеріал. Принаймні, його не фальсифікувати і не перекручувати», - додав Д.ТАБАЧНИК.