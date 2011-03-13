Вселенський патріарх благословив всі починання уряду України
19:53, 13 березня 2011Політика
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Про плани розказав Азаров
Вселенський патріарх ВАРФОЛОМЕЙ благословив всі починання уряду України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це предстоятель Константинопольської православної церкви сказав сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.
Вселенський патріарх зазначив, що під час розмови з прем`єр-міністром України М.АЗАРОВ детально розповів про плани уряди
«Я благословляю всі починання, які є в уряду», - сказав патріарх.
Крім того, він побажав здоров`я Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ і предстоятелю Української православної церкви ВОЛОДИМИРУ.
Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України відбув у неділю з дводенним робочим візитом до Туреччини для участі в "Саміті Лідерів Змін".
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