Вселенський патріарх благословив всі починання уряду України

Вселенський патріарх ВАРФОЛОМЕЙ благословив всі починання уряду України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це предстоятель Константинопольської православної церкви сказав сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Вселенський патріарх зазначив, що під час розмови з прем`єр-міністром України М.АЗАРОВ детально розповів про плани уряди

«Я благословляю всі починання, які є в уряду», - сказав патріарх.

Крім того, він побажав здоров`я Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ і предстоятелю Української православної церкви ВОЛОДИМИРУ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України відбув у неділю з дводенним робочим візитом до Туреччини для участі в "Саміті Лідерів Змін".