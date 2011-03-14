Катеринчук заявляє, що руками податкової влада знищує його партію

Європейська партія України заявляє про наміри влади ліквідувати її.

Про це йдеться у заяві лідера партії Миколи КАТЕРИНЧУКА, переданій УНІАН.

“Зважаючи на системність перешкоджання діяльності нашої політичної сили, ми змушені заявити про намагання чинної влади ліквідувати Європейську партію України”, - підкреслюється в заяві.

М.КАТЕРИНЧУК стверджує, що останнім аргументом на користь такого судження стала спроба податкової інспекції Деснянського району Києва через суд ліквідувати одну з найбільш чисельних та розгалужених обласних організацій партії – Київську.

“Минулого місяця ми вже повідомляли про інцидент довкола орендованого нашою партією приміщення по вул. Шпитальна у державного підприємства ВАТ «Інтурс-Київ», який до цього часу так і не вирішений. Усі наші спроби вирішити спір у правовому полі виявилися марними”, - нагадав він.

Нині, зазначив лідер ЄПУ, піднято на поверхню минулорічний конфлікт між партією та податківцями, який набуває нового оберту. “І це незважаючи на те, що у минулому році Окружний адміністративний суд Києва відмовив податковій, а в січні цього року позов не був задоволений і Київським апеляційним адміністративним судом. Влада свідомо домагається ліквідувати Київську обласну організацію, яку очолює опозиційний депутат у Київській обласній раді Дмитро РАТНІКОВ. Ймовірно, їй не до вподоби і політична діяльність інших депутатів районних рад Київської області, котрі були обрані за списками Європейської партії України та виступають з різкою критикою на адресу місцевих чиновників”, - йдеться у заяві.

М.КАТЕРИНЧУК стверджує, що іще одним доказом тиску на лідерів партії стала прокурорська перевірка діяльності підприємств, які перебувають у власності голови Волинської обласної організації Європейської партії України, депутата Луцької міської ради Олени ГОЛЄВОЇ. “Днями вона була вимушена звернутися з листом до лідера партії Миколи КАТЕРИНЧУКА про захист від безпідставних та антизаконних перевірок податковою міліцією належних їй підприємств. До слова, на Волині широко відома принципова опозиційна діяльність Олени ГОЛЄВОЇ”, – заявив лідер ЄПУ.

“Зважаючи на вищевикладене, ми небезпідставно стверджуємо про системні факти утиску та перешкоджання діяльності як окремих членів партії так і політичної сили загалом.

Поряд з тим ми заявляємо про незмінність обраного нами курсу і запевняємо опонентів у непримиримості до тих дій та рішень влади, які негативно впливатимуть на добробут громадян чи не забезпечуватимуть належний захист їх прав та свобод. Будь-які спроби перешкоджання вільному та демократичному розвитку держави через застосування чинною владою різноманітного ґатунку «впливів» завжди матимуть рішучий спротив та різку негативну оцінку у Європейській партії України”, – йдеться у заяві.