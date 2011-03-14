Литвину «юристи довели», що систему «Рада» включити йому зась

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що згідно з висновками юристів, модернізована система «Рада» має вводитись рішенням ВР, а не розпорядженням голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракції та голів комітетів парламенту.

Зокрема, за словами В.ЛИТВИНА, «юристи мені довели, що вводитись у дію ця система має рішенням Верховної Ради». «Я не маю права підписати відповідне розпорядження», - додав спікер.

Він наголосив, що парламент має ухвалити таке рішення «з огляду на те, що треба припинити політичні розмови на цю тему».

У той же час В.ЛИТВИН нагадав, що у 2008 році, «коли в нас було протистояння, пов’язане з НАТО, тоді шукали вихід з ситуації і готували протоколи порозуміння». Він зазначив, що тоді також написав один з пунктів до цієї угоди, де йшлося про необхідність персонального голосування. «Тоді представники тодішньої коаліції (йдеться про коаліцію, в яку входили БЮТ, НУ-НС та Блок Литвина – УНІАН) цей пункт викреслили, а потім підписали інші позиції з відповідними застереженнями», - сказав В.ЛИТВИН.

Таким чином, зазначив спікер, виходить, «коли при владі - можна натискати одному чоловіку десять кнопок, а коли втратили повноваження, то згадуємо про Конституцію України». «Давайте її (Конституцію – УНІАН) виконувати всі разом», - закликав В.ЛИТВИН.

Він також повідомив, що внесе на розгляд парламенту проект постанови щодо впровадження модернізованої електронної системи підрахунку голосів, що передбачає голосування за допомогою сенсорної клавіші. Він звернувся до Комітету ВР з питань регламенту, щоб він якнайшвидше розглянув даний проект постанови.

Як повідомлялося, 2 березня В.ЛИТВИН заявляв, що підпише постанову про введення в експлуатацію нової системи Рада-3, яка забезпечує персональне голосування депутатів. Однак пізніше спікер запропонував провести дискусію щодо введення в дію нової системи голосування.

"Щоб не створювати додаткового напруження, питання введення цієї системи вивчають юристи в правовому контексті і фахівці - в технічному", - зазначив також В.ЛИТВИН.