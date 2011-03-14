Азаров: Україна - серйозна держава, з якою рахуються у світі

Україна сьогодні розвиває дружні, рівноправні відносини зі всіма сусідніми країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, виступаючи на «Саміті лідерів змін», який відбувається в Стамбулі.

«З приходом нового Президента і нової команди Україна стала на шлях розвитку добросусідських, дружніх відносин і рівноправних відносин зі всіма своїми сусідами - і з Росією, і з Туреччиною, і з Польщею, і з країнами Європейського Союзу», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що, незважаючи на європейську інтеграцію України, країна уважно стежить за розвитком й інших країн.

«Ми взяли курс на європейську інтеграцію, але це зовсім не означає, що ми не дивимося на те, як розвиваються Туреччина, Китай, Індія, Росія», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що Україна розвиватиме економічні контакти зі всіма країнами в світі, які також зацікавлені розвивати відносини з Україною.

Він також зазначив, що Україна на сьогоднішній день є «великою серйозною» державою, з якою рахуються у світі.