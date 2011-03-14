Литвин вважає, що ВР може провалити Пенсійну реформу Азарова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначає, що поки що в порядку денному парламенту на поточний тиждень немає законопроекту щодо проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції.

В.ЛИТВИН зазначив, що «поки що, не дивлячись на пропозиції Кабінету міністрів України, у розкладі засідань немає» даного законопроекту. Він додав, що «ми ще проведемо додаткові консультації, бо питання надзвичайно чутливе, і якщо вносити на голосування, то потрібно, щоб була узгоджена позиція». «На цей момент я не бачу узгодженої позиції», - додав він.

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що консультації необхідні з тим, щоб даний законопроект не був провалений, оскільки в разі його неприйняття «в суспільстві не буде негативної реакції, але з боку МВФ буде негативна реакція».

В.ЛИТВИН наголосив на необхідності прийняття узгодженого рішення.