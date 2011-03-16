Тимошенко заявляє, що Генпрокуратура покриває злочин

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вимагає від генерального прокурора Віктора ПШОНКИ порушити кримінальну справу проти прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА за фактом фальсифікації показника інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генпрокуратури.

«Сьогодні я хочу запитати, чи передали моє звернення про скоєння злочину генеральному прокурору і хто з них буде відповідати за те, що вони зараз покривають невиплату людям справжньої реальної пенсії і заробітної плати згідно з показником інфляції. Хто буде відповідати за те, що Генеральна прокуратура сьогодні покриває цей злочин», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр зазначила, що згідно з розрахунками незалежних експертів рівень інфляції у 2010 році становив 42,3% проти задекларованого владою рівня у 9%. За її словами, саме на підставі такого рівня інфляції уряд повинен був проіндексувати заробітні плати та всі соціальні виплати.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що мінімальна заробітна плата на початок 2011 року повинна була становити 1236 грн., а мінімальна пенсія – 989 грн.

Екс-прем’єр вважає, що генеральний прокурор також мусить відповідати за приховування злочину. «Я думаю, що ПШОНКА, який таким чином захищає ЯНУКОВИЧА й АЗАРОВА і таким чином дає можливість забрати в людей їхні законні гроші, ПШОНКА так само буде відповідати. Не тільки ЯНУКОВИЧ і АЗАРОВ. Я хочу, щоб вони подумали, що їхня влада досить швидко завершиться. А за те, що вони сьогодні роблять в Україні, їм доведеться досить серйозно відповідати перед законом і перед людьми», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.