Екс-спікер Криму позбувся кримінальної справи
Однієї з чотирьох
|Анатолій Гриценко
Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомила прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.
При цьому вона не змогла уточнити дату ухвалення рішення Генпрокуратури і підстави для відміни постанови.
«На жаль, у мене немає такої інформації», - сказала Н.БОЯРКІНА.
Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму порушила проти А.ГРИЦЕНКА чотири кримінальні справи.
Він підозрюється у перевищенні службових повноважень при передачі комерційним структурам землі військового радгоспу «Азовський» (збиток оцінюється в 23 млн. грн.).
Йому також інкримінувалася передача в оренду санаторію «Росія» за заниженою орендною ставкою без винесення цього питання на розгляд кримського парламенту (збиток оцінювався в 0,2 млн. грн.).
Крім того, А.ГРИЦЕНКО підозрюється у незаконній передачі 3,6 га земель лісового господарства на суму майже 0,5 млн. грн., а також йому інкримінується зловживання службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги, внаслідок чого був завданий збиток державним інтересам на суму більш як 70 тис. грн.
Міліція затримала А.ГРИЦЕНКА у справі військового санаторію 24 січня у Сімферополі. Центральний райсуд Сімферополя 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.