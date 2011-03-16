Екс-спікер Криму позбувся кримінальної справи

Генеральна прокуратура України відмінила постанову кримської прокуратури про порушення однієї з кримінальних справ проти колишнього голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА - за підозрою політика у перевищенні службових повноважень при розпорядженні майном республіканського санаторію «Росія» в Ялті.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомила прес-секретар прокурора Криму Наталія БОЯРКІНА.

При цьому вона не змогла уточнити дату ухвалення рішення Генпрокуратури і підстави для відміни постанови.

«На жаль, у мене немає такої інформації», - сказала Н.БОЯРКІНА.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму порушила проти А.ГРИЦЕНКА чотири кримінальні справи.

Він підозрюється у перевищенні службових повноважень при передачі комерційним структурам землі військового радгоспу «Азовський» (збиток оцінюється в 23 млн. грн.).

Йому також інкримінувалася передача в оренду санаторію «Росія» за заниженою орендною ставкою без винесення цього питання на розгляд кримського парламенту (збиток оцінювався в 0,2 млн. грн.).

Крім того, А.ГРИЦЕНКО підозрюється у незаконній передачі 3,6 га земель лісового господарства на суму майже 0,5 млн. грн., а також йому інкримінується зловживання службовим становищем при нарахуванні матеріальної допомоги, внаслідок чого був завданий збиток державним інтересам на суму більш як 70 тис. грн.

Міліція затримала А.ГРИЦЕНКА у справі військового санаторію 24 січня у Сімферополі. Центральний райсуд Сімферополя 27 січня обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.