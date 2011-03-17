Ландік вирішив покаятися перед даішником, бо піст

Народний депутат від Партії регіонів Володимир ЛАНДІК визнав провину свого охоронця в інциденті з працівником ДАІ.

Про це він повідомив газету «Сегодня».

Як пише видання, після скандалу з побиттям ДАЇшника, охоронець народного депутата В.ЛАНДІКА вибачився перед інспектором. «Мій помічник визнав, що був не правий. Я його підтримую в цьому, - сказав депутат. - Що саме відбувалося між ним та інспектором того дня, цього я не бачив». Депутат запевнив, що його помічник приїжджав до інспектора ДАІ Олексія КОСЯКОВА в обласну лікарню, вибачився перед ним і запропонував допомогу, але той сказав, що коштами на лікування забезпечений і відмовився від грошей. «Вони потисли один одному руки. І оскільки помічник - мій підлеглий, то я зрозумів, що й мені треба вибачитися. Тим паче, зараз піст», - заявив В.ЛАНДІК.

Як повідомлялося, раніше В.ЛАНДІК повністю заперечував свою провину і провину охоронця в побитті працівника ДАІ. «Я щойно віддав у прокуратуру відео, на якому двоє веселих червонопиких ДАЇшників 20 хвилин не пропускали мене, народного депутата, на дорозі. Вони затримали мене і вимагали грошей! Я поскаржився начальнику УВС, ДАІ міста і прокурору - ніхто не приїхав, - розповів В.ЛАНДІК. – Коли міліціонери впізнали в мені депутата – побігли в купі цегли ховати гроші, які в них із собою були. Після цього увечері мені зателефонував начальник ДАІ міста і сказав, що я побив їхнього працівника. Тих травм, які він дістав, мабуть, завдав сам собі, ніхто його не бив! Розперезалися начальники ДАІ, які змушують інспекторів знімати гроші з народних депутатів».

Скандал за участю народного депутата В.ЛАНДІКА і працівників ДАІ розгорівся в минулі вихідні в Луганську. Нібито працівники ДАІ зупинили автомобіль народного депутата за перевищення швидкості, після чого охорона депутата влаштувала бійку з ДАЇшниками через те, що ті «вимагали хабар». Внаслідок інциденту постраждав один з інспекторів ДАІ.

У ДАІ звинуватили депутата В.ЛАНДІКА в підбурюванні до побиття правоохоронця.