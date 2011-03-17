У Януковича все ще хочуть посадити за один стіл Баррозу та Лукашенка?

Росію і Білорусь на конференції країн-донорів чорнобильських програм, що відбудеться у квітні в Києві, представлятимуть прем’єр-міністри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, посилаюсь на дані МЗС України.

Він також повідомив, що деталі участі Президента Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ у цій конференції до 25-річчя Чорнобильської катастрофи будуть уточнені в ході сьогоднішніх телефонних розмов Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Ж.БАРРОЗУ.

“Щодо участі Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, то це питання опрацьовується», - сказав також С.ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в Єврокомісії, Ж.БАРРОЗУ готовий взяти участь у Міжнародній конференції "25 років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього", котра відбудеться 20-22 квітня в Києві, за умови відсутності на конференції Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

«Це головна умова», - сказав представник Єврокомісії.