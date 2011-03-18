Тігіпко: Владі бракує політичної волі

Віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що парламент саботує проведення реформ, зволікаючи з розглядом законопроекту про проведення пенсійної реформи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єра.

«Владі бракує політичної волі взяти на себе відповідальність за непопулярні реформи. Це недоречний популізм, популізм у найкращих політичних традиціях минулих років», – заявив С.ТІГІПКО.

«Необхідність підвищення пенсійного віку насправді очевидна для всіх експертів. У противників цього є тільки політичне позерство, бажання сподобатися і немає жодного серйозного аргументу», - упевнений віце-прем`єр.

Він наголосив, що гальмування пенсійної реформи стане перешкодою в боротьбі з бідністю в країні, адже найбіднішими українцями є самотні літні пенсіонери. «Це значить, не буде чим платити пенсії, зарплати. Заговорюючи пенсійну реформу, ми консервуємо бідність у країні», - вважає С.ТІГІПКО.

На його думку, зволікання з реформою серйозно ускладнить процес реалізації програм співробітництва з міжнародними організаціями та стане перешкодою на шляху євроінтеграції.

«Більше обговорювати пенсійну реформу не можна. Обговорення породжують тільки обговорення. Настав час діяти», - заявив С.ТІГІПКО.

Він підкреслив, що сьогодні не можна думати про рейтинги, а необхідно «діяти з позиції відповідальних державних діячів, які дбають про майбутнє своєї країни».

Як повідомляв УНІАН, проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України був оприлюднений на сайті Верховної Ради України у грудні 2010 року.

До порядку денного парламенту на поточний тиждень не було внесено законопроекту про проведення пенсійної реформи.

15 березня лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що у парламенті ще тривають дискусії щодо можливості розгляду на поточному тижні законопроекту про пенсійну реформу.

17 березня О.ЄФРЕМОВ заявив, що до кінця цього тижня Верховна Рада не розглядатиме проект пенсійної реформи.

Водночас він не зміг назвати точної дати розгляду цього документа. За словами О.ЄФРЕМОВА, розгляд проекту пенсійної реформи наступного пленарного тижня залежатиме від того, чи будуть узгоджені всі позиції стосовно цього документа.

«У нас іде дуже конструктивний діалог, і якщо у депутатів виникають якість питання, значить ми на ці питання або самі, або за допомогою експертів намагаємося знати відповідь», - сказав він.