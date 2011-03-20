Литвин про закон, корупцію і крики

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що проект закону «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» буде остаточно ухвалений 5-8 квітня.

Про це він заявив в інтерв’ю 5-му каналу в неділю.

Спікер зазначив, що на наступному пленарному тижні, тобто з 5 по 8 квітня, буде ухвалено даний закон.

В той же час зауважив, що йому «не подобаються ці змагання - хто більше сподобається людям».

«І всі крики про те, що вихолощений закон, і він нічого не дає для протидії корупції, це таке собі прикриття для того, щоб не голосувати за цей закон», - переконаний спікер.

«Бо цей проект розроблявся за участю і на основі рекомендацій відповідних міжнародних організацій, які займаються проблемами корупції, він повністю відповідає всім цим стандартам», - пояснив В.ЛИТВИН.