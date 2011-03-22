Вчителів примушують іти в безоплатні відпустки

У Донецькій області профспілка працівників освіти просить міських голів і голів адміністрацій у регіоні не порушувати закон і не відправляти вчителів у безоплатні відпустки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора після завершення мітингу працівників освіти повідомила голова Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Ася ГОРШКОВА.

«Відповідно до закону, протягом навчального року не мають права змінювати працівнику освіти ні навантаження, ні тарифну ставку. Однак, у зв`язку з тим, що бюджет на 2011 рік виявився такий складний, деякі мери міст почали шукати можливості знайти гроші в тому, щоб відправити у безоплатні відпустки своїх працівників освіти», - сказала А.ГОРШКОВА.

Як приклад, вона навела місто Сніжне, де особливо масово застосовується така незаконна практика: вчителів змушують іти у відпустки за свій рахунок. «Наприклад, місто Сніжне. Це у нас складне місто, де відправляють у безоплатні відпустки працівників освіти. Відправляють і в інших містах теж, але на 2-3 дні», - розповіла профспілковий лідер.

Водночас вона підкреслила, що профспілка «бореться за те, щоб не відправляли вчителів у безоплатні відпустки».

За її словами, від імені Донецької облорганізації працівників освіти були надіслані відповідні листи керівникам міст і районних адміністрацій регіону.

«У нас була днями обласна колегія управління освіти, і я звернулася до всіх керівників міст і районів з таким проханням. Крім того, ми направили листи мерам усіх міст, усім головам адміністрацій із проханням не порушувати закон. Будемо сподіватися, що це якось допоможе», - сказала А.ГОРШКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у Донецьку на центральній площі ім. Леніна близько 5 тис. працівників освіти, які прибули практично з усіх міст регіону, провели мітинг, де вимагали від центральних органів влади збільшити фінансування галузі й підняти зарплату вчителям.

Мітинг був організований Донецькою обласною організацією профспілки працівників освіти і науки України. Акція проходила в рамках Всеукраїнської акції протесту у зв`язку з порушенням законних прав працівників галузі й звуженням їм законодавчо встановлених соціально-економічних гарантій.