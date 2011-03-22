Лише 6% киян готові чекати виборів мера до 2014 року (опитування)

Чверть мешканців столиці заявляють про необхідність проведення виборів міської влади вже у найближчу неділю.

Про це йдеться в оприлюднених сьогодні на прес-конференції в УНІАН результатах соціологічного опитування, проведеного Всеукраїнської громадською організацією “Комітет виборців України” (КВУ).

Як зазначив голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО, кияни залишаються найбільш критично налаштованими щодо оцінки дій та електоральної підтримки політиків загальнонаціонального та місцевого рівня. “Кількість бажаючих проголосувати «проти всіх» на виборах до різних органів влади стабільно тримається на рівні 10%. Значній кількості киян (15%) важко визначитися з підтримкою тих чи інших політиків або політичних партій на виборах до різних органів влади, що свідчить про розчарованість діючими політиками і наявність запиту на “нові обличчя”, - сказав за результатами дослідження експерт.

За його словами, зважаючи на політичну та соціально-економічну ситуацію в Києві, майже чверть опитаних (24,3%) киян хочуть проведення виборів міського голови і депутатів міської ради вже у найближчу неділю. “Лише 6% мешканців столиці готові чекати виборів у муніципальну владу аж до 2014 року, коли відбудуться місцеві вибори по всій Україні. Разом з тим половина киян вважає, що депутатів міської ради потрібно обирати за мажоритарною системою”, - зазначив О.ЧЕРНЕНКО.

За даними КВУ, найбільш популярним кандидатом на посаду міського голови Києва є лідер партії “УДАР” Віталій КЛИЧКО (22%). “Але на виборах до інших органів влади (міська рада, Верховна Рада, пост Президента) першість серед електоральних уподобань киян тримає партія “Батьківщина” та її лідер Юлія ТИМОШЕНКО”, - повідомив голова КВУ.

Водночас, як показало опитування, рейтинг довіри та електоральної підтримки діючого міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його політичної сили знизився до рекордно низької відмітки і залишається в межах статистичної похибки (1-3%).

“Кияни не вважають органи виконавчої влади (КМДА і міського голову) захисником своїх інтересів. Найбільшим захисником власних інтересів кияни вбачають самих жителів міста (45%) та депутатів міської ради (маже 23%)”, - констатував О.ЧЕРНЕНКО.

Опитування проводилося у Києві з 10 по 17 березня методом поквартирного інтерв’ю. Усього було опитано 1100 респондентів. Похибка не перевищує 3%. Вибірка – багатоступенева, стратифікаційна, індивідуальна з використанням квотного методу відбору респондентів за статтю та віком.