Тимошенко вважає блефом порушення справи проти Кучми

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає "блефом та показухою" порушення Генеральною прокуратурою України кримінальної справи стосовно колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у Twitter, відповідаючи на запитання одного із користувачів цієї соціальної мережі "Чи не вважаєте ви, що на КУЧМУ порушено справу для того, щоб зараз виправдати, а потім не можна було притягнуть знову?".

"Це така "народна гра" в "справедливого" ЯНУКОВИЧА, яка ніколи нічим не закінчиться. Блеф і показуха", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишнього Президента України Л.КУЧМИ. За словами першого заступника генпрокурора, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Крім того, Р.КУЗЬМІН сьогодні заявив, що записи колишнього охоронця екс-президента України Л.КУЧМИ Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА визнано речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.