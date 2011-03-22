Опозиція примушує губернатора говорити українською

Сьогодні, під час виступу голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олександра ВІЛКУЛА на відкритті обласного єдиного освітницького центру представники партії «Наша Україна» та «Свободи» висунули вимогу, щоб губернатор говорив на офіційних заходах українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, опозиціонери супроводжували промову О.ВІЛКУЛА вигуками «ганьба!».

Вони також розгорнули у залі гасла: «Геть Табачника!», «Русифікації – стоп!», «Дніпропетровщина – серце України».

«Губернатор Дніпропетровщини, який надає перевагу російській мові, має говорити українською принаймні на урочистих публічних заходах таких, як відкриття освітницького центру. Губернатор повинен виконувати закон України про мови та Конституцію», - заявив голова міської організації партії "Наша Україна" Олександр СОКОЛИК.

За його словами, представники опозиційних сил підготували гасла для міністра освіти та науки України Дмитра ТАБАЧНИКА, який мав брати участь у відкритті освітницького центру у Дніпропетровську. Однак двічі анонсований приїзд міністра до Дніпропетровська не відбувся.

Єдиний освітницький центр, який сьогодні відкрився у Дніпропетровську, розрахований на дистанційне навчання педагогів, дітей з особливими потребами та проведення он-лайн конференцій з питань освіти на навчального процесу.