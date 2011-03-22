Тимошенко: Янукович об'єднав країну

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що дії влади обов`язково призведуть до масових вуличних протестів в країні та заявляє про свою солідарність з учителями та автоперевізниками, які наступними після підприємців вийшли на акції протести.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у Twitter.

"Вчителі проти неуків. Вчора – автомайдан, сьогодні - вчителі. А вони повторюють мантру: Майдану не буде. Та він уже почався в свідомості кожного", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, "Майдан вже є на кожній кухні, в кожному колективі". "Вихід на вулицю – лише питання часу", - переконана лідер партії "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України "об`єднав" країну у незадоволенні діями влади. "Автомайдан їде на Київ. Зі Львова і Луганська. Я з ними солідарна. ЯНУКОВИЧ, як і обіцяв, об`єднав Україну - Схід і Захід. Об`єднав проти себе", - підкреслила вона.