Мельниченко боїться «орлів» Кучми: Потрібно, щоб я дожив до суду

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО просить СБУ посилити йому охорону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам біля центрального входу до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, куди він прибув за викликом для проведення очної ставки з Л.КУЧМОЮ.

«Я хотів би офіційно звернутися до СБУ: будь ласка, посильте мою охорону, візьміть під контроль «орлів» Л.КУЧМИ, бо люди дуже агресивно себе поводять… Потрібно, щоб я дожив до суду і суд дав відповіді на всі питання… Я бачу негативні тенденції», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Слід зазначити, що таку заяву він зробив після короткого спілкування з начальником охорони Л.КУЧМИ, який разом з іншими своїми колегами в очікуванні екс-президента перебувають біля Генпрокуратури.