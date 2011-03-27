Грищенко обіцяє зберегти демократію в Україні

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРІЩЕНКО обіцяє зберегти демократію в країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив, виступаючи на засіданні, присвяченому Європейської політики сусідства, в рамках Брюссельського форуму.

«Ми розуміємо, що для того, щоб бути ефективними, сучасними, мати можливість приєднатися до ЄС, як повноправний і прийнятний партнер, демократія повинна бути збережена», - сказав він.

Відповідаючи на запитання про занепокєння станом демократії в країні, міністр зазначив, що не бачить такої проблеми.

Одним з доказів демократії в Україні К.Грищенко назвав присутність на Брюссельському форумі як представників влади, так і опозиції, зокрема, заступника голови партії «Батьківщина» Григорія НЕМИРІ.

Крім того, міністр додав, що щотижня члени уряду повинні зустрічатися в прямому ефірі з представниками опозиції в телевізійних ток-шоу, де обговорюються найважливіші проблеми.

«У нас є постійні і дуже інтерактивні дискусії про основні проблеми з різними опозиційними особами і партіями. Це - жива і конкурентна демократія», - наголосив К.Грищенко.