ЮЩЕНКО СТАВИТЬ ВЕРХОВНІЙ РАДІ УЛЬТИМАТУМ (оновлено)

Дострокові парламентські вибори відбудуться через 60 днів, якщо Верховна Рада сьогодні не реалізує досягнуті домовленості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на прес-конференції у Загребі.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в Україні спостерігалась глибока політична криза, але вдалося знайти демократичний вихід з неї.

Він висловив сподівання, що сьогодні ВР реалізує домовленості, досягнуті в ході переговорів на найвищому рівні. В іншому випадку фракції БЮТ і «Наша Україна» проведуть з’їзди, де буде формалізовано вихід депутатів з парламенту, парламент стане неповноважним і, відповідно до Конституції, через 60 днів відбудуться вибори. «Якщо ця відповідь (реалізація домовленостей – УНІАН) не буде знайдена, політичні сили БЮТ і «Нашої України» проводять з’їзди, на з’їздах формалізується рішення про вихід і відповідно через 60 днів настає дата виборів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також Президент розповів хорватським журналістам про політичні процеси в Україні, в тому числі й ті, що призвели до кризи. Він висловив сподівання, що політичні сили стануть сильнішими і консолідованішими після цих подій.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що в Україні розроблено план виходу з кризи, який сьогодні реалізується. За його словами, дуже важливим є те, що всі політичні сили вважають за необхідне провести дострокові парламентські вибори.

Він розповів, що вчора парламент відновив свою роботу, і висловив переконання, що сьогодні депутати приймуть усі необхідні рішення для проведення виборів у вересні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями керівників держави, позачергові вибори мають відбутися 30 вересня. Перед цим ВР має ухвалити законопроекти, необхідні для забезпечення проведення цих виборів.

Президент України 29 травня призупинив дію свого Указу про розпуск ВР V скликання на два дні для прийняття законопроектів.

Між тим Верховна Рада не встигла ухвалили законопроекти, необхідні для проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня.

Сьогодні, 31 травня, В.ЮЩЕНКО своїм указом продовжив ще на один день легітимність Верховної Ради V скликання.