Мексиканці перевели Airbus на рослинне паливо

Успішно пройшов в Мексиці перший політ авіалайнера на екологічно чистому паливі, виробленому з рослин, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на генерального директора аеропортів Хілберто Лопеса.

Пробний політ був здійснений на авіалайнері Airbus A320-214, що належить місцевій авіакомпанії «Interjet». Лайнер успішно перелетів з Мехіко до міста Тукстла-Гутьєррес на півдні країни. У випробуваннях брали участь представники «Airbus».

За словами Х.Лопеса, в Мексиці можна проводити близько 40 млн. літрів біопалива за рік, що покриє потреби національної авіації на 1 відсоток. Проте вже з 2020 року виробіток екологічно чистого палива може бути збільшений до 700 млн. літрів.

Організатори пробного польоту лайнера визнали, що використання біопалива поки що обходиться досить дорого. Проте надалі вартість його виробництва помітно знизиться, упевнені вони.

«Мексика має особливі умови порівняно з багатьма інших країн для виробництва біопалива для авіалайнерів», - зазначив Лопес. У ряді штатів країни є види рослин, які планується використовувати для вироблення рослинних масел і подальшого випуску екологічно чистого палива. До того ж ці рослини можна вирощувати на грунтах, які не годяться для сільськогосподарських культур.