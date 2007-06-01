Чорновіл: Ющенко вирішив працювати за сумісництвом клоуном

Народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл заявив про те, що внесення змін до бюджету є частиною домовленостей між Президентом і Прем`єр-міністром.

Разом з тим, народний депутат сказав, що коаліція не голосуватиме за закон про імперативний мандат у такому вигляді, як його пропонують опозиційні фракції, «бо, згідно цьому закону, депутата можна позбавити повноважень навіть за те, що комусь не сподобається колір його очей або форма носа», - цитує слова Чорновола прес-служба Партії регіонів.

Крім того, Тарас Чорновіл заявив, що Верховна Рада працюватиме, як і працювала, до дня ухвалення присяги новим складом Ради. «Я думаю, Ющенко буде день за вдень продовжувати дієздатність Ради, адже він вирішив працювати за сумісництвом не тільки Президентом, але і клоуном. Те, що відбувається в парламенті – це клоунада, адже в Конституції чітко записано, що парламент дієздатний, поки новий склад Верховної Ради України не прийме присягу. А що стосується цих днів (29-31 травня, на які Президент припинив Указ про розпуск парламенту), то це проблеми Президента і тих двох фракцій («Наша Україна» і БЮТ). Це цирк, дитяча пісочниця, в яку ми не граємо».