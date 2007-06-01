Ющенко повернувся в Київ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив офіційний візит до Республіки Хорватія і повернувся до Києва.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у Загребі Президент України В.ЮЩЕНКО та Президент Хорватії Cтепан МЕСИЧ провели зустріч у вузькому колі, на якій обговорили подальше зміцнення українсько-хорватського торговельно-економічного співробітництва, нагальні потреби української меншини у Хорватії, проведення у 2009–2010 рр. Днів української культури в Хорватії та Днів культури Хорватії в Україні.

Після зустрічі відбулася церемонія підписання двосторонніх документів.

Глава Української держави також провів зустріч з головою Хорватського Сабору (парламенту) Володіміром ШЕКСОМ та прем’єр-міністром Хорватії Іво САНАДЕРОМ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зустрівся з представниками української громади Хорватії.