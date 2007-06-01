Верховна Рада не змогла розпочати роботу

У Верховній Раді України оголошено перерву до 10.30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відкривши пленарне ранкове засідання, заявив головуючий - перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК. При цьому він не уточнив, у зв’язку з чим оголошено перерву.

Згідно із порядком денним на сьогодні, парламент має розглянути два законопроекти щодо змін до закону про вибори народних депутатів відносно порядку проведення позачергових виборів до ВР та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені.

Крім того, до порядку денного включений проект закону про внесення змін до ст. 9 Закону України «Про вибори народних депутатів» щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів.

Також ВР планує припинити повноваження нинішнього складу ЦВК та призначити нових членів Центвиборчкому.

Передбачається також розглянути ряд інших проектів законів.