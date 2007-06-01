БЮТ повернеться до парламенту тільки після указу Ющенка

11:09, 01 червня 2007
Політика
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Шевченко сподівається на ефективнішу працю

БЮТ не має наміру брати участь в засіданнях парламенту до продовження Президентом її повноважень. 

Андрій ШевченкоПро це сказав член фракції БЮТ Андрій Шевченко. "Не будемо (брати участь в засіданні) без указу", - сказав він.

За словами Шевченка, члени БЮТ вже побачили, якими є результати роботи парламенту за попередні дні, і сподіваються, що після продовження Президентом повноважень Ради робота парламенту стане ефективнішою.

Як повідомлялося, Верховна Рада відкрила вранішнє пленарне засідання і оголосила перерву. Сьогодні закінчився термін, відведений президентом для ухвалення Верховною Радою законів, необхідних для проведення дострокових парламентських виборів, призначених на 30 вересня. Проте, всі документи депутати прийняти не встигли.

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