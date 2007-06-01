ЮЩЕНКО ДАВ ЩЕ ОДИН ДЕНЬ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким продовжив легітимність Верховної Ради ще на один день – на сьогодні, 1 червня.

Текст указу розміщено на офіційному сайті Президента України.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 травня, В.ЮЩЕНКО своїм указом вже продовжував на один день легітимність Верховної Ради V скликання.

Раніше, 29 травня, Президент призупинив дію свого Указу про розпуск ВР V скликання на два дні для прийняття законопроектів. Між тим Верховна Рада не встигла ухвалили законопроекти, необхідні для проведення позачергових парламентських виборів 30 вересня.