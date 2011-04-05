Мельниченко записав очну ставку з Кучмою?

Захист колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ припускає, що екс-майор Микола МЕЛЬНИЧЕНКО вів власний запис очної ставки 4 квітня. Найімовірніше, камера була вмонтована в його наручний годинник, пише LB.ua.

«Я звернув увагу на застиглу на рівні грудей ліву руку Миколи, де був масивний хронометр, спрямований в наш бік, а циферблат показував 11.14.10, тобто, час, коли Микола увійшов до кабінету слідчого, - цитує слова адвоката Л.КУЧМИ Віктора ПЕТРУНЕНКА газета «Сегодня». - Іншими словами, годинник вже стояв, і ми запідозрили, що у нього зовсім інші функції, звернувши на цю обставину увагу слідчого».

Як тільки М.МЕЛЬНИЧЕНКА попросили показати годинник, передають «Факти ICTV», він відразу попросив перерву в засіданні, після якої повернувся вже без наручної прикраси. Захист екс-президента відразу ж зробив усну заяву про злочин, оскільки під час очної ставки відеофіксація дозволена лише Генпрокуратурі. Проте слідчий став на бік М.МЕЛЬНИЧЕНКА, зазначає адвокат, що, на думку В.ПЕТРУНЕНКА, підтверджує необ`єктивність слідства.

Коментуючи очну ставку, що відбулася між екс-президентом України і екс-майором, юристи вказали на сумнівність очної ставки в умовах, коли сторони особисто ніколи не контактували.

«Не може бути очної ставки між людьми, які один з одним не знайомі, і між людьми, які не мають спільної події, про яку вони можуть надавати різні свідчення. Леонід Данилович КУЧМА і майор М.мельниченко не мають такої події», - заявив В.ПЕТРУНЕНКО.

На думку юриста Михайла ІЛЛЯШЕВА, «якщо люди ніколи між собою не перетиналися, не перетиналися їхні шляхи, вони не є свідками одних і тих самих обставин, подій, то доцільність цієї очної ставки сумнівна».

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня ц.р. в Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури відбулася очна ставка між колишнім Президентом Л.КУЧМОЮ і екс-співробітником його охорони М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Проте Л.КУЧМА відмовився коментувати, як саме відбувалася очна ставка. Екс-президент відзначив, що не має права говорити, на які саме питання він давав відповіді.

У свою чергу, екс-майор М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що очна ставка була конструктивною.