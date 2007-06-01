СБУ не має інформації про отруєння Цушка

Служба безпеки України не володіє інформацією щодо отруєння міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам біля Секретаріату Президента повідомив в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«У нас немає інформації, що В.ЦУШКА отруїли», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Ми бажаємо, щоб Василь Петрович одужав, тому ніяких різких коментарів давати не будемо. Якщо можемо допомогти, звичайно допомагаємо», - додав він.

Відповідаючи на запитання, як просувається справа стосовно В.ЦУШКА, В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що СБУ продовжує розслідування справи щодо захоплення будівлі Генпрокуратури стосовно посадових осіб міліції, які були причетні до видання незаконних наказів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, народний депутат України, член фракції СПУ, Євген ФІЛІНДАШ під час ранкового пленарного засідання ВР заявив, що інформація про навмисне отруєння міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА відповідає дійсності.

Є.ФІЛІНДАШ наголосив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКО був отруєний, і відомі вже і організатори цього інциденту.

«Організатори також відомі, вони знаходяться на досить відомій вулиці в центрі Києва, недалеко від Верховної Ради», - сказав народний депутат.

Є.ФІЛІНДАШ також заявив, що вже достеменно відомо як саме планувалося це отруєння і як воно здійснювалося.

«Відома вже і сама причина такого отруєння», - сказав він.

За його словами, це пов’язано з тим, що у кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який відмовився підкорятися тиску з боку Секретаріату Президента.

25 травня в.о. генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК заявив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА за перевищення службових повноважень.

30 травня начальник Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ на брифінгу повідомив, що В.ЦУШКО перебуває у госпіталі МВС з інфарктом.

Того ж дня адвокат Тетяна МОНТЯН заявила, що хворобу у міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА спричинило отруєння.

За словами Т.МОНТЯН, "він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе. Він був напівмертвий у понеділок. Я його бачила на власні очі".