Мороз серед 168 заяв побачив ”сумнівного змісту документи”

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ обіцяє оприлюднити заяви депутатів – членів «Нашої України» і БЮТ про вихід із фракцій після того, як вони будуть підтверджені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання парламенту, коментуючи вимогу опозиціонерів про оприлюднення відповідних заяв.

О.МОРОЗ наголосив, що згідно з Регламентом ВР, депутат подає особисту письмову заяву до апарату парламенту про вихід із фракції, вона реєструється, і має бути подане письмове повідомлення про це особисто від народних депутатів головуючому на засіданні ВР.

«Хто подав ці заяви, напишіть ці повідомлення, і я тоді оголошу», - сказав голова О.МОРОЗ.

Водночас він зауважив, що сьогодні ознайомився з відповідними заявами депутатів-опозиціонерів і виявив, що на деяких з них немає особистих підписів народних депутатів. «Крім того, там є сумнівного змісту документи», - сказав О.МОРОЗ.

Він звернувся до депутатів-опозиціонерів з проханням виправити ці помилки, і при цьому висловив переконання, що 151 заява, без сумніву, існує. При цьому О.МОРОЗ сказав, що серед цих заяв є заяви тих народних депутатів, які пізніше відмовилися від виходу з фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня фракції «Наша Україна» і БЮТ зареєстрували в апараті Верховної Ради заяви про вихід своїх народних депутатів з фракцій.

За словами лідера фракції “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, зареєстровано 62 заяви від фракції «Наша Україна» і 106 - від фракції БЮТ, а загалом зареєстровано 168 заяв.

Сьогодні, 1 червня, фракції «Наша Україна» і БЮТ звернулись до О.МОРОЗА з вимогою оприлюднити ці заяви.