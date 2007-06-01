Депутат-бютівець з трибуни ВР наїхав на Тимошенко

Члени БЮТ писали заяви про складення депутатських повноважень таким чином, щоб потім оскаржити їх у суді. Про це заявив на сесії Верховної Ради України народний депутат Володимир ОЛІЙНИК (фракція БЮТ).

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, заяви писалися таким чином, що порушене законодавство України про звернення громадян. За інформацією В.ОЛІЙНИКА, «окремі (народні депутати – УНІАН) не писали їх взагалі, окремі – не підписувалися, а писали тільки прізвище, окремі - і їх більшість - не писали адреси”.

При цьому В.ОЛІЙНИК зазначив, що згідно із законом про звернення громадян у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові і місце проживання, а також має бути особистий підпис. За його словами, якщо всього цього немає, то таке звернення не підлягає розгляду. В.ОЛІЙНИК наголосив, що, таким чином, заздалегідь закладається механізм, коли будь-який народний депутат у суді може оскаржити рішення щодо позбавлення його депутатських повноважень, ґрунтуючись саме на неналежному оформленні заяви.

В.ОЛІЙНИК вважає, що профільний комітет ВР має дати відповідну оцінку написанню таких заяв. При цьому депутат наголосив, що він виступає «не від тих, хто кричить, а від тих, хто мовчить, але зі мною солідарний». «Солідарний, бо вони бояться сьогодні керівництва», - зазначив В.ОЛІЙНИК.

За його словами, за часів мажоритарної системи осуджували громадян, які голосували за кандидатів, що давали по 20 грн. чи гречку. «Але коли приносять 5 млн. керівництву, і ніхто не знає, де ці гроші, то ми вважаємо, що це нормальна практика?», - зазначив В.ОЛІЙНИК.

За словами В.ОЛІЙНИКА, «ми там зійшлися різні – одні купили місця, а інші їх вибороли», одні брали участь в акції «Україна без Кучми», а інші, хто в фракції БЮТ, - в акції «Україна з Кучмою». “Якщо одні брали участь в акції «Повстань, Україно!», то інші, які є і в керівництві фракції та партії БЮТ, брали участь в акції «Заткнись, Україно!», - зазначив депутат.

В.ОЛІЙНИК також наголосив, що Йосип ВІНСЬКИЙ на порушення Конституції України та партійного статуту був обраний у керівництво партії, і є в списку на вибори в першій п’ятірці. В.ОЛІЙНИК назвав це «політичним підкупом». За його словами, одних людей, які вийшли з фракції і співпрацюють із коаліцією, називають зрадниками, а Й.ВІНСЬКОГО, який вийшов із СПУ і працює в опозиції, називають патріотом.

«Ми повинні осуджувати явище і одне, й інше», - наголосив В.ОЛІЙНИК.

Він також звернувся до народних депутатів України із фракції БЮТ, щоб вони вийшли на трибуну ВР і назвали прізвища тих людей, які їм пропонували гроші, щоб вони не писали заяви про складення депутатських повноважень. «Чому фактів не називаєте, чому вводите суспільство в оману? Я не кажу, що цього немає, але чому це не оприлюднюється», - зазначив В.ОЛІЙНИК.

У відповідь Й.ВІНСЬКИЙ сказав, що все, про що говорив В.ОЛІЙНИК, «це брехня» і «жодне слово не відповідає дійсності».

Під час цих виступів лунали оплески і крики підтримки з боку коаліції і крики протесту - з боку опозиції, і, зокрема, від фракції БЮТ.