Давидович погоджується лише на крісло голови ЦВК

Народний депутат п’ятого скликання, колишній член Центральної виборчої комісії Руслан КНЯЗЕВИЧ повідомив, що опозиція узгодила свої кандидатури в Центрвиборчкомі. Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це Р.КНЯЗЕВИЧ сказав в інтерв’ю "Газеті 24".

За словами депутата, "від нас залишаються колишні члени ЦВК - Андрій МАГЕРА, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Анатолій ПИСАРЕНКО, Валерій ШЕЛУДЬКО. Окрім них, потрібно ще три людини. Одного кандидата подає наша фракція, двох інших - БЮТ. Ми вже подали Сергія СЛАБЕНКА. БЮТ подає кандидатуру Юлії ШВЕЦЬ і свого депутата Ігоря ЖИДЕНКА".

На запитання щодо кандидатури голови комісії, Р.КНЯЗЕВИЧ відповів, що її узгоджують лише Президент та прем’єр. “Вони обговорюють і Ярослава ДАВИДОВИЧА, і Володимира РАДЧЕНКА, і Михайла РЯБЦЯ. Але, я думаю, що це не ті кандидатури. Якби вона була узгоджена, то питання вже вирішилося”, - сказав він. При цьому Р.КНЯЗЕВИЧ додав, що чинний голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ погоджується лише на посаду голови комісії.

Як повідомляв УНІАН, згідно з домовленостями керівників держави, персональний склад ЦВК має бути змінено.

Планується, що 7 членів ЦВК мають бути призначені від членів коаліції, 7 – від опозиції і 1 погоджена кандидатура між усіма політичними силами.