Чорновіл приготував випивку

Член фракції Партії регіонів Тарас Чорновіл сьогодні відзначає День народження. Як заявив газеті "Сегодня" іменинник, він запросив старих друзів і колег в кабінет у парламентському комітеті. Гостей Чорновіл пригощатиме бутербродами і приготував для них випивку.

«Удома День народження відзначати не буду – у нас не заведено. У сім`ї більше любимо такі свята, як Різдво, Хрещення, Великдень», - поділився Чорновіл.

Щодо подарунків іменинник сказав, що йому зазвичай дарують книги або ікони. «Минулого року Віктор Янукович подарував мені старовинну ікону з гори Афон», - розповів він. До речі, джерела в оточенні прем`єра говорять, що той знову привітає депутата.

«А дитина зазвичай малює мені що-небудь на День народження або дарує аплікації», - сказав нардеп.