Регіонал Стоян не хоче бути ”придатком партійного лідера”

Виступаючи з парламентської трибуни, народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Олександр Стоян заявив, що регіонали, як і раніше, не збираються підтримувати введення імперативного мандата.

«Ми не можемо голосувати за імперативний мандат. По-перше, тому що це засуджує ПАРЕ, по-друге, тому що це незаконно і, по-третє, ми не можемо голосувати, тому що тоді депутат перетворюється на придаток партійного лідера», - цитує депутата прес-служба Партії регіонів. Стоян закликав інших парламентаріїв не голосувати за введення імперативного мандата.

Крім того, парламентарій послався на резолюцію ПАРЄ, в якій наголошується, що «Асамблея підтверджує свою позицію про те, що відкликання своїх представників політичними партіями (імперативний мандат) є неприйнятним у демократичній державі».