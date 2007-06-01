БЮТ відмовляється виконати вимогу Мороза

Члени фракції БЮТ не будуть писати письмові повідомлення на ім’я голови Верховної Ради про існуючі заяви про вихід із фракції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат V скликання, член фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ, коментуючи заяву голови Регламентного комітету ВР Олександра ЄФРЕМОВА про необхідність написання такого повідомлення.

А.ШКІЛЬ зазначив, що норма регламенту ВР про письмове повідомлення не стосується заяв про вихід із фракцій. Він висловив переконання, що таким чином навмисне затягується оголошення відповідних заяв депутатів.

Раніше Олександр МОРОЗ наголосив, що згідно з Регламентом ВР, депутат подає особисту письмову заяву до апарату парламенту про вихід із фракції, вона реєструється, і має бути подане письмове повідомлення про це особисто від народних депутатів головуючому на засіданні ВР.

«Хто подав ці заяви, напишіть ці повідомлення, і я тоді оголошу», - сказав голова О.МОРОЗ.