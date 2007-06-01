Наша Україна підтвердить кожну заяву, якщо Мороз наполягає

Народні депутати від опозиції готові зробити подання на ім`я спікера Олександра Мороза для оголошення їх заяв про складення повноважень.

Про це журналістам сказав народний депутат п’ятого скликання Руслан Князевич, повідомляє прес-служба Нашої України.

За його словами, на даний момент Верховна Рада користуються постановою, ухваленою у четвер, де порядок складення повноважень передбачає не лише написання заяви, але й відповідне подання кожного депутата з проханням виголосити цю заяву.

"Це масло масляне", - заявив депутат.

"Якщо вони наполягатимуть на тому, щоб ці заяви були, я думаю, ми можемо запросто їх подати, і вибити з-під них останній козир", - запевнив Князевич.