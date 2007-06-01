Наша Україна підтвердить кожну заяву, якщо Мороз наполягає
15:00, 01 червня 2007Політика
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Князевич відбере “останній козир” у спікера
|Руслан Князевич
Про це журналістам сказав народний депутат п’ятого скликання Руслан Князевич, повідомляє прес-служба Нашої України.
За його словами, на даний момент Верховна Рада користуються постановою, ухваленою у четвер, де порядок складення повноважень передбачає не лише написання заяви, але й відповідне подання кожного депутата з проханням виголосити цю заяву.
"Це масло масляне", - заявив депутат.
"Якщо вони наполягатимуть на тому, щоб ці заяви були, я думаю, ми можемо запросто їх подати, і вибити з-під них останній козир", - запевнив Князевич.
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